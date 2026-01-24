الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن المحافظة، لبحث أبرز التحديات والقضايا والملفات الخدمية والتنموية التي تواجه المواطن السكندري.

وتناول اللقاء استعراض جهود الدولة والمشروعات الكبرى في المحافظة في إطار رؤية مصر 2030 وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

وأضاف خالد، أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن تقديرهم لحرص محافظ الإسكندرية على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.