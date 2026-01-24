محافظ المنيا: عيد الشرطة محطة وطنية تستحضر تضحيات رجالها

المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، والتي أُقيمت بأكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قيادات الدولة.

وأكد كدواني أن عيد الشرطة يمثل محطة وطنية خالدة تستحضر تضحيات وبطولات رجال الشرطة الأوفياء، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة في سجل العطاء، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تعكس عمق الترابط بين الشعب المصري ومؤسساته الأمنية في مواجهة مختلف التحديات.

وتقدّم محافظ المنيا بخالص التهاني القلبية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإلى رجال هيئة الشرطة من قيادات وضباط وجنود، مشيدًا بالدور الوطني المشرف الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية أمن الوطن وصون مقدراته.