إحالة مدير معهد أزهري بقنا لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش بتلميذة

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، إحالة مدير أحد المعاهد الأزهرية إلى محكمة جنايات قنا، على خلفية اتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل مقر المعهد، خلال اليوم الدراسي، بإحدى قرى مركز نقادة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا من ولي أمر تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، اتهم فيه مدير المعهد الأزهري بالتحرش بابنته داخل المعهد أثناء اليوم الدراسي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، البالغ من العمر 59 عامًا، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على فترات متتالية.

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال أطراف الواقعة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات قنا، لمباشرة محاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات.