المنيا - جمال محمد:

نجح الفريق الطبي بوحدة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا في إنقاذ حياة رضيع حديث الولادة، عانى من حالة حرجة إثر إصابته بمتلازمة الرئة الزجاجية (RDS)، بعد رحلة علاج دقيقة استمرت 30 يومًا داخل المستشفى.

وكانت المستشفى قد استقبلت الرضيع بعد يوم واحد من ولادته في حالة صحية بالغة الخطورة، إذ عانى من هبوط حاد في نسبة الأكسجين وفشل تنفسي شديد. وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بمتلازمة الرئة الزجاجية، وتفاقمت حالته بحدوث استرواح هوائي بالرئة، ما استدعى التدخل الفوري لإنعاش القلب والرئة.

وتم وضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي وتركيب أنبوبة صدرية، مع تطبيق البروتوكولات العلاجية الدقيقة، ومتابعة طبية وتمريضية مكثفة على مدار الساعة. وبفضل الجهود المتواصلة للفريق الطبي، بدأت حالة الرضيع تتحسن تدريجيًا، واستعادت رئته كفاءتها الوظيفية، ليتم فصله بنجاح عن أجهزة الدعم التنفسي.

وغادر الطفل المستشفى بعد 30 يومًا من الرعاية المكثفة، وهو في حالة صحية مستقرة ومطمئنة، وسط فرحة أسرته واعتزاز الفريق الطبي بهذا الإنجاز.

وضم الفريق الطبي القائم على علاج الحالة كلًا من: الدكتور محمود عيد أخصائي مبتسرين، والدكتورة فاطمة عبد الغفار، والدكتور حمدي عبد الحميد أطباء مقيمين مبتسرين، إلى جانب طاقم التمريض: شيماء سيد، بثينة محمد، ولاء إبراهيم.

وأكدت إدارة مستشفى العدوة المركزي استمرار دعم وحدة المبتسرين وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيدة بتفاني الفريق الطبي والتمريضي في إنقاذ حياة الأطفال.