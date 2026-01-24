إعلان

محافظ قنا: حملات تموينية مكثفة تضبط 61 مخالفة متنوعة

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:52 ص 24/01/2026

الدكتور خالد عبد الحليم

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط حركة الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في القرى والمدن، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والتموينية، ضمن خطة المحافظة لمكافحة المخالفات التموينية.

وأشار المحافظ إلى أن المديرية، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، نفذت حملات مكثفة تضمنت جولات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية والسياحية لضمان جودة الرغيف، ومتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار الرسمية.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، منها ضبط تجميع سلع تموينية بمركز دشنا، شملت زيت طعام وسلع أخرى، واتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما استهدفت حملة أخرى، بإشراف ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، وقيادة الدكتور عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، ضبط الشارع العام ومنع الافتراش في منتصف الطريق، إلى جانب المرور على المحلات التجارية والمخابز لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وشارك في الحملة إدارات المتابعة، والإشغالات، والبيئة، والصحة، والتموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وإعدام أسماك وكبدة وعصائر وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 5 إنذارات لعدم تحرير عقود عمل، وفواتير مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط مخالفات في مركز نقادة شملت عدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط زبدة وسجائر، وفي مركز فرشوط تم ضبط سكر ودقيق فاخر ومخالفات عدم الاحتفاظ بالفواتير.

وأضاف المحافظ أن نتائج الحملات تضمنت تحرير 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود قائمة بدال تموين، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و7 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ليبلغ إجمالي المخالفات 61 مخالفة تموينية متنوعة.

وشدد الدكتور خالد عبد الحليم على استمرار الحملات الرقابية يوميًا، والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب بالسلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حرصًا على حماية المواطنين وضبط الأسواق.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حملات تموينية بقنا مديرية التموين بمحافظة قنا مكافحة المخالفات التموينية

