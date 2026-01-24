إعلان

"نشر الجريمة على الفيس".. بدء محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:55 ص 24/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مسرح جريمة زنارة
  • عرض 3 صورة
    صورة من حفل زفاف الزوجين

المنوفية - أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "محمود. ش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـجريمة قرية زنارة التابعة لمركز تلا، وذلك بعد اتهامه بقتل زوجته وطفله الرضيع داخل منزلهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية إخطارًا يفيد بالعثور على زوجة ورضيعها مقتولين داخل منزل الأسرة بقرية زنارة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص عُثر على الجثمانين، وبها إصابات وجروح ذبحية، نتيجة التعدي عليهما بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة، ثم قام بنشر صور الضحايا على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك عقب الواقعة مباشرة، الأمر الذي ساهم في سرعة تحديد هويته وضبطه.

وتمكنت وحدة مباحث تلا من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأجرت معاينة لمسرح الجريمة، ومناظرة للجثامين، وقررت نقلها إلى المشرحة، كما جرى تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبعد استكمال التحقيقات، وورود تقرير الطب الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتترقب أسرة الضحايا وأهالي قرية زنارة ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

اقرأ أيضًا..

وثق جريمته على السوشيال.. تشييع ضحيتي الزوج القاتل في المنوفية (صور)

محكمة جنايات شبين الكوم قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية جريمة قرية زنارة محاكمة قاتل زوجته

