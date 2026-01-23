القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية، بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين أم و4 أبناء، لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة، تمهيدا لنقل الجثامين لمشرحة مستشفي قليوب العام، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمكان العثور على جثة أم و4 أبناء، لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، بشبرا الخيمة، لمعرفة تفاصيل سبب الوفاة داخل المنزل.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع العثور علي جثامين أم و4 أبناء، لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة.

وكان قد شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة، أم و4 أطفال، إثر تسرب غاز بشقتهم بشارع أحمد عرابي، وتم التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: "الأم"، شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد ابراهيم عبد الرحمن، ومصطفي إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك ابراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ علي الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.

