القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وسط أجواء احتفالية يغلب عليها الشغف بالكتاب والمعرفة، تحولت شوارع قرية كفر الشوبك بمركز شبين القناطر بالقليوبية إلى نقطة انطلاق لرحلة ثقافية استثنائية، اعتاد الأهالي تنظيمها سنويًا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أطلقوا عليها اسم «عيد القراءة»، في نموذج مجتمعي يعكس وعي أبناء القرية بأهمية الثقافة ودورها في بناء الإنسان.

وفي هذا الإطار، شهدت القرية تنظيم قافلة ثقافية كبرى ضمت أبناءها من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية، حيث انطلقت الرحلة وسط مشاهد احتفالية رفع خلالها المشاركون أعلام مصر، متجهين إلى مركز مصر للمعارض الدولية، ضمن النشاط السنوي الذي تنظمه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، والذي تحول مع مرور الوقت إلى تقليد ثقافي راسخ ينتظره الجميع كل عام.

ويحرص أهالي كفر الشوبك على المشاركة في هذه الرحلة عامًا بعد عام، معتبرين إياها رحلة للثقافة والوعي لما تحمله من دلالات تعكس إدراك المجتمع المحلي لقيمة المعرفة وأهميتها في تشكيل وعي الأفراد، من خلال التفاعل المباشر مع فعاليات المعرض، الذي يُعد الحدث الثقافي الأبرز على مستوى مصر والمنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور كمال سالم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الرحلة تستهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفكرية المتنوعة التي يقدمها المعرض، مشيرًا إلى أن الإقبال على المشاركة يشهد زيادة ملحوظة عامًا بعد آخر.

وأوضح أن القافلة انطلقت من أمام مقر الجمعية في أجواء من البهجة والحماس، على أن تعود إلى القرية في اليوم نفسه محمّلة بالكتب والتجارب الثقافية الثرية، لافتًا إلى أن الرحلة السنوية لمعرض الكتاب باتت عيدًا ثقافيًا يجمع أبناء القرية على حب القراءة والمعرفة.

وأضاف أن رحلة هذا العام شهدت تفاعلًا واسعًا من الأهالي، بدعم من أبناء القرية والمتطوعين في أعمال التنظيم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن مشاركة الجميع وتيسير سبل الوصول إلى هذا الحدث الثقافي المهم، في رسالة تؤكد أن الثقافة لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل تمتد جذورها وتنمو بقوة داخل القرى المصرية.