إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بمحور 30 يونيو بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق محور 30 يونيو بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة بلاغًا يفيد وقوع التصادم عند نزلة محور 30 يونيو من طريق جنيفة، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وقدم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية والتأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين، ما أدى إلى إصابة ركاب الميكروباص وسائق السيارة الملاكي. وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث من حرم الطريق لتسيير الحركة المرورية.