إعلان

إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بمحور 30 يونيو بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

02:04 م 23/01/2026

حادث تصادم ميكروباص - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق محور 30 يونيو بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة بلاغًا يفيد وقوع التصادم عند نزلة محور 30 يونيو من طريق جنيفة، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وقدم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية والتأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين، ما أدى إلى إصابة ركاب الميكروباص وسائق السيارة الملاكي. وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث من حرم الطريق لتسيير الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محور 30 يونيو مجمع السويس الطبي سيارات إسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
أخبار المحافظات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

تخطى سعره 6 ملايين جنيه.. 13 صورة لهاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا من كافيار
أخبار و تقارير

تخطى سعره 6 ملايين جنيه.. 13 صورة لهاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا من كافيار
رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
رياضة محلية

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
حالة استثنائية.. لماذا يواصل الدوري السعودي مطاردة محمد صلاح رغم "شرط السن"؟
رياضة عربية وعالمية

حالة استثنائية.. لماذا يواصل الدوري السعودي مطاردة محمد صلاح رغم "شرط السن"؟
الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح