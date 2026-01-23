إزالة 361 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إزالة 361 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

ويأتي ذلك ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 10 يناير الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، وأسفرت عن إزالة 77 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة وجهات الولاية، بإجمالي مساحة بلغت 19 ألفًا و199 مترًا مربعًا.

وأضاف المحافظ أنه تم التعامل مع 88 حالة من المتغيرات المكانية، على مساحة 8 آلاف و619 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 196 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بمساحة 6 أفدنة و22 قيراطًا.

وشدد "سراج" على أهمية المرور والمتابعة المستمرة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع الإحالة إلى النيابة المختصة، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل قوة لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما وجّه محافظ سوهاج بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها، مع التأكيد على أن تتم الإزالة حتى سطح الأرض دون تهاون.