"شهيد لقمة العيش".. مقتل شاب طعنًا أثناء محاولة سرقة في الفيوم

كتب : حسين فتحي

10:48 ص 23/01/2026

المجني عليه

الفيوم - حسين فتحي:

تكثّف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب، على خلفية محاولة سرقة مركبة "توك توك" مملوكة لابن عمه، بإحدى نجوع مركز أبشواي.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد علاء توفيق، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بمقتل الشاب علاء خ. م، البالغ من العمر 19 عامًا، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين، وهما مسجلان خطر، استدرجا المجني عليه وابن عمه إلى منطقة نائية بعيدة عن الكتلة السكنية، في محاولة للاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاصة بهما.

وأضافت التحريات أنه أثناء تصدي المجني عليه للمتهمين، ورفضه التخلي عن مصدر رزقه، أقدم الجناة على طعنه بعدة طعنات باستخدام سكين، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خط سير المتهمين، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطهما.

وخيم الحزن والأسى على أهالي نجع "حزين" التابع لقرية «أبوكساه» بمركز أبشواي، عقب مقتل الشاب علاء، الذي لقي مصرعه دفاعًا عن مصدر رزقه، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا بين الأهالي، الذين أطلقوا عليه لقب "شهيد لقمة العيش".

من جانبه، قرر وكيل نيابة مركز أبشواي انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين، ومباشرة التحقيقات.

سرقة مديرية أمن الفيوم أجهزة البحث الجنائي مقتل شاب

