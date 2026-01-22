إعلان

منها سلع منتهية الصلاحية.. تفاصيل تحرير 93 مخالفة في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:05 م 22/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة تفتيشية موسعة على أماكن تداول السلع الغذائية والغير غذائية بكافة مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقال المهندس أيمن عبد الغنى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه جرى إطلاق حملة موسعة بالتنسيق مع جميع إدارات التموين بمدن المحافظة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 93 محضرًا متنوعًا، بواقع 39 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و37 محضر عدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و 3 محاضر بيع سلعة مجهولة المصدر "بدون فواتير"، و5 محاضر بيع سلع منتهية الصلاحية، ومحضرين إدارة منشأة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بشكل دوري، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للحد من جشع واستغلال بعض التجار للمواطنين.

مديرية تموين جنوب سيناء سلع منتهية الصلاحية تحرير 93 مخالفة في جنوب سيناء

