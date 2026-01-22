إعلان

"كان راجع من الأرض مع أبوه".. الموت يخطف الطفل "حمزة" في حادث مأساوي بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:59 م 22/01/2026

إسعاف - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر انقلاب عربة كارو، أثناء عودته رفقة والده من الأرض الزراعية بقرية الشيخ علي شرق مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب عربة كارو بدائرة المركز، أسفر عن وفاة طفل.

وتبين مصرع الطفل "حمزة م. ف"، البالغ من العمر 4 سنوات، متأثرًا بإصابته جراء انقلاب العربة خلال عودته من العمل بالزراعة مع والده في قرية الشيخ علي شرق دشنا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة قنــا انقلاب عربة كارو مصرع طفل انقلاب عربة كارو حادث مأساوي بقنا

