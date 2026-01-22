قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر انقلاب عربة كارو، أثناء عودته رفقة والده من الأرض الزراعية بقرية الشيخ علي شرق مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب عربة كارو بدائرة المركز، أسفر عن وفاة طفل.

وتبين مصرع الطفل "حمزة م. ف"، البالغ من العمر 4 سنوات، متأثرًا بإصابته جراء انقلاب العربة خلال عودته من العمل بالزراعة مع والده في قرية الشيخ علي شرق دشنا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.