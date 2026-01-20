إصابة ربة منزل وابنتيها بتسمم غذائي في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت ربة منزل وابنتيها بتسمم غذائي، اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهن إلى مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى حميات دمنهور، ثلاث سيدات من أسرة واحدة يعانين من مغص معوي وقيء وهبوط عام، وجار تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة لهن.

عقب توقيع الكشف تبين إصابة "ليلى محمد عبدالقادر" 48 عامًا، و"خلود محمد المصري" 23 عامًا، و"حبيبة محمد المصري" 20 عامًا وجميعهن مقيمات بأبو الريش أمام مسجد عيد بمركز دمنهور، بتسمم غذائي.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب الإصابة.