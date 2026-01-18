إعلان

"مسكوه متلبس".. ضبط رئيس لجنة حاول تسريب امتحانات الإعدادية في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:22 م 18/01/2026 تعديل في 02:06 م

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين بمحافظة المنوفية، أداء الطلاب لامتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر، وسط إجراءات مشددة لضبط اللجان ومنع أي مخالفات.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات لمصراوي، إن غرفة العمليات رصدت محاولة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية داخل إحدى اللجان بمدينة السادات، وضُبط رئيس اللجنة أثناء الواقعة.

وأوضح أن الامتحانات تسير بانتظام في باقي اللجان على مستوى المحافظة، مع استمرار المتابعة اللحظية والتعامل الحاسم مع أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الامتحانية.

وجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بدأت الخميس الماضي بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، ثم أدى الطلاب في ثاني الأيام السبت امتحاني اللغة العربية والحاسب الآلي، بينما أدى الطلاب اليوم امتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر.

ضبط رئيس لجنة حاول تسريب امتحانات امتحانات الإعدادية المنوفية

