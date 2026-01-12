تحذير للسائقين.. 6 درجات ليلًا ورمال مثارة تضرب المنيا

سجلت محافظة المنيا، اليوم الاثنين، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة وصل إلى 6 درجات مئوية للصغرى مقابل 20 درجة للعظمى، وسط أجواء شديدة البرودة تخيم على كافة مراكز المحافظة التسعة، وهو الطقس الذي تزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تحرك الرمال المثارة باتجاه مناطق متفرقة، مما يستدعي اتخاذ احتياطات السلامة.

تدهور الرؤية

وأوضحت الهيئة في بيانها المسائي أن الرمال المثارة تتحرك باتجاه شرق البلاد، لتشمل شرق القاهرة ومدن القناة والشرقية والدقهلية، وصولًا إلى أماكن من شمال الصعيد، وهو ما يصاحبه تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة السير والطرق المفتوحة.

تعليمات السلامة

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، مشددة على أهمية عدم الوقوف أو الانتظار أسفل المباني المتهالكة أو اللوحات الإعلانية في الشوارع، وكذلك تجنب الوقوف تحت الأشجار، تفاديًا لأي مخاطر قد تنجم عن سرعة الرياح وتقلبات الطقس الحالية.