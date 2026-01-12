إعلان

تحذير للسائقين.. 6 درجات ليلًا ورمال مثارة تضرب المنيا

كتب : جمال محمد

08:31 م 12/01/2026

عاصفة ترابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت محافظة المنيا، اليوم الاثنين، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة وصل إلى 6 درجات مئوية للصغرى مقابل 20 درجة للعظمى، وسط أجواء شديدة البرودة تخيم على كافة مراكز المحافظة التسعة، وهو الطقس الذي تزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تحرك الرمال المثارة باتجاه مناطق متفرقة، مما يستدعي اتخاذ احتياطات السلامة.

تدهور الرؤية

وأوضحت الهيئة في بيانها المسائي أن الرمال المثارة تتحرك باتجاه شرق البلاد، لتشمل شرق القاهرة ومدن القناة والشرقية والدقهلية، وصولًا إلى أماكن من شمال الصعيد، وهو ما يصاحبه تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة السير والطرق المفتوحة.

تعليمات السلامة

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، مشددة على أهمية عدم الوقوف أو الانتظار أسفل المباني المتهالكة أو اللوحات الإعلانية في الشوارع، وكذلك تجنب الوقوف تحت الأشجار، تفاديًا لأي مخاطر قد تنجم عن سرعة الرياح وتقلبات الطقس الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة ترابية المنيا درجات الحرارة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الصعوبات.. هذه الأبراج على وشك تعويض كبير
علاقات

بعد الصعوبات.. هذه الأبراج على وشك تعويض كبير
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
رياضة محلية

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)