الغرفة التجارية بكفر الشيخ تكشف آخر موعد لتلقي طلبات توفيق الأوضاع للرخص القديمة

كتب : مصراوي

01:58 ص 12/01/2026

المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر ا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

دعا المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، التجار ومنتسبي الغرفة من أصحاب التراخيص الصادرة وفقًا للقانون القديم رقم 354 لسنة 1954، إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن تلك الدعوة تأتي تنفيذًا للتنبيه العاجل الصادر من الجهات المعنية، الذي حدد يوم 31 ديسمبر 2026 كموعد نهائي لتلقي طلبات توفيق الأوضاع.

ولفت إلى أنه عقب ذلك التاريخ ستُعد جميع التراخيص الصادرة وفق القانون القديم وغير المحدثة لاغية من الناحية القانونية، مشددًا على أهمية الاستفادة من التسهيلات المتاحة حاليًا لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

وقال: إن الغرفة التجارية في كفر الشيخ تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل أي معوقات قد تواجه التجار، بما يضمن استقرار الأنشطة التجارية والحفاظ على مصالح أصحابها وتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو توقف النشاط مستقبلًا.

الغرفة التجارية بكفر الشيخ الغرفة التجارية كفر الشيخ آخر موعد لتلقي طلبات توفيق الأوضاع للرخص القديمة توفيق الأوضاع للرخص القديمة

