على ضفاف ترعة الناصر بمركز أبو المطامير بالبحيرة، لم يكن صمت الليل يقطعه سوى صوت ارتطام جثة بمياه المجرى المائي؛ جثة لم تكن لشخص غريب، بل كانت لشاب غدر به أقرب الناس إليه. "عبد المولى"، تاجر خردة، قرر أن يكتب الفصل الأخير في حياة شقيقه الأصغر "تامر" بدم بارد، مستعيناً بـ "صديق مأجور" ثمن ضميره لا يتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات.

- استدراج الضحية

بدأت المأساة حين خطط الشقيق الأكبر (47 عاماً) للتخلص من شقيقه (37 عاماً) بدعوى "سوء سلوكه"، مستغلاً رغبة المجني عليه في المال. أوهمه بوجود صفقة "دراجات رخيصة" في منطقة جناكليس، واستدرجه من منزله بمركز الحمام.

وفي طريق مهجور موازٍ للمجرى المائي، تحولت السيارة "ربع النقل" إلى مسرح لجريمة يندى لها الجبين؛ حيث باغت الأخ شقيقه بضربة قاسية على رأسه بـ "ماسورة حديدية"، بينما عاونه صديقه بقطعة حجرية حتى تهشمت الجمجمة.

- جثة مكبلة في "نجع السلطان"

لم يكتفِ الجانيان بالضرب، بل قاما بتكبيل الضحية بالحبال من الخلف وإلقائه في مياه الترعة، ظناً منهما أن المياه ستخفي معالم الجريمة للأبد. لكن خيوط الواقعة بدأت تتكشف حينما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي قرية "نجع السلطان" بالعثور على جثة طافية.

وبانتقال قوات الإنقاذ النهري، تبين وجود تهشم كامل في الجمجمة وتكبيل واضح لليدين، مما أطلق صافرة الإنذار لوجود "شبهة جنائية" بشعة.

- اعترافات صادمة: "باع هاتفه بعد قتله"

بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، نجح فريق البحث في تحديد هوية القتيل وتضييق الخناق على الشقيق. وبمواجهته، انهار "عبد المولى" واعترف بجريمته، مؤكداً أنه دفع لصديقه "محمد" مبلغ 4 آلاف جنيه فقط ليساعده في عملية القتل.

والمفارقة الصادمة، أن الأخ لم يكتفِ بالقتل، بل قام ببيع هاتف شقيقه القتيل فور ارتكاب الواقعة ليمحو أثره.

- تمثيل الجريمة وقرار النيابة

وسط حراسة أمنية مشددة، اقتيد المتهمان إلى مسرح الحادث بمركز أبو المطامير لإجراء المعاينة التصويرية، حيث قاما بتمثيل كيفية الغدر بالضحية وإلقائه في الترعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بانتظار القصاص العادل لروح "تامر" الذي مات بيد من كان يُفترض أنه سنده في الحياة.