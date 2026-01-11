إعلان

الدقهلية تطلق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب : رامي محمود

12:50 م 11/01/2026

اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق حملة قومية استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع اليوم بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم إطلاق الحملة القومية الاستثنائية عبر مديرية الطب البيطري بالدقهلية للوصول إلى كافة القرى والعزب.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري، وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إجراءات الآمان الحيوي، مشيرًا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة ستركز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، الذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

كما شدد على أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين والسماح بدخولها لتحصين الحيوانات، مع ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة والاهتمام بالنظافة.

اللواء طارق مرزوق تحصين الماشي الحمى القلاعية الوادي المتصدع

