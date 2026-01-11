قطع التيار الكهربائي عن منطقتين بجنوب سيناء غدًا لمدة 4 ساعات

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الإثنين عن منطقتين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 مساءً، وذلك عن منطقة الإيواء العاجل بتوشكى، وإسكان البنك (27 عمارة)، بالإضافة إلى المحلات التجارية والمدارس الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي، حرصًا على سلامة الأجهزة.