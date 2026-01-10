بالصور- جولة ميدانية لمحافظ أسيوط لمتابعة مشروعات الطرق في حي غرب

21 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات البنية التحتية، حيث تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب أسيوط.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بكفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، المستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، ممدوح جبر رئيس حي غرب، فضلًا عن ممثلي الجهات المنفذة للأعمال.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ، حيث يبلغ طول شارع ترعة عبد الله نحو 1050 مترًا، وبعرض 32 مترًا للطريق المزدوج، ويتضمن إنشاء جزيرة وسطى، إلى جانب أعمال فرد الطبقة السطحية للأسفلت، خاصة بالقطاع المواجه لكنيسة المعلمين.

وأكد المحافظ أن الأعمال تسير وفق الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لما له من أهمية في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتخفيف الكثافات المرورية.

ووجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر بسرعة إزالة التعديات ورفع أي معوقات تعرقل فتح الطريق العرضي الموازي لترعة نجع حمادي، مرورًا بمنطقة الكنيسة وحتى طريق قرية درنكة وصولًا إلى موقف سيارات المعلمين، بما يسهم في فتح محاور مرورية جديدة، وتسهيل حركة الانتقال، وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، سواء التنفيذية أو الخدمية، لضمان خروج الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع مراعاة عناصر السلامة المرورية.

كما شدد المحافظ على أن تطوير شبكة الطرق يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومخططة، تواكب احتياجات النمو السكاني وتسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.