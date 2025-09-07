جثة و9 مصابين في انقلاب سيارة على محور الضبعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص مجهول الهوية، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: نادي جلال محمد 48 عام، رمضان رجب حسام 34 عام، شعبان محمود أبو العلا 42 عام، عوض سعد عبد المنعم 38 عام، عبد الرحمن جمعة ربيع 20 عام، رمضان عيد محمد 20 عام، أحمد رمضان عبد التواب 20 عام، رمضان محمود عبد العظيم 41 عام، محمد عبد الحكيم أحمد 37 عام، جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصابون لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.