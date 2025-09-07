إقامة صلاة خسوف القمر الليلة في 63 مسجدًا بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الأحد، عن تخصيص 63 مسجدًا من المساجد الكبرى في مختلف أنحاء المحافظة لإقامة صلاة خسوف القمر مساء اليوم، وذلك بهدف إحياء السنن النبوية وربط المسلمين بالظواهر الكونية التي تذكر بعظمة الخالق.

وأكد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الاستعدادات اكتملت بالتنسيق مع الأئمة، حيث ستُقام الصلاة وفقًا للسنة النبوية، تليها خطبة مؤثرة تتناول دلائل قدرة الله وأهمية التوبة والرجوع إليه في هذه اللحظات.

وأضاف خليفة أن إحياء هذه السنة يمثل "رسالة إيمانية عميقة"، داعيًا المواطنين للمشاركة في هذه الشعيرة "بروح من الإيمان واليقين، عسى أن تكون لحظة صادقة نستشعر فيها معنى التوبة والرجوع إلى الله".

وأشارت المديرية إلى أن هذا الحدث الإيماني يأتي ضمن دورها المستمر في تعزيز القيم الدينية، لتظل المساجد منارات للهدى وبيوتًا عامرة بذكر الله.