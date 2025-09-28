قطع الكهرباء غدا عن قرية بني عدي في أسيوط بالكامل

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية بني عدى بالكامل يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى نهاية اليوم، بهدف تنفيذ أعمال صيانة على الخط الرئيسي المغذي للقرية.

وأوضحت الوحدة المحلية أن قرار الفصل جاء بناءً على إخطار رسمي من هندسة كهرباء منفلوط، التي أكدت ضرورة إجراء الصيانة الدورية لضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بالمنطقة.