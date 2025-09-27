إعلان

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حريق الحميدي وتعويض المتضررين -صور

كتب : مصراوي

08:56 م 27/09/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بشارع طولون والحميدي بحي العرب، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا وجارٍ إتمام عملية التبريد، مع استمرار المتابعة لحظة بلحظة نظرًا لوجود عدد من المنازل الخشبية بالمنطقة.

وأشارت، في بيان لهاؤ إلى فور اندلاع الحريق، توجه اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، لموقع الحريق لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين و سرعة السيطرة على الحريق.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن الوضع تحت السيطرة، مشيدًا بالاستجابة العاجلة من مديرية أمن بورسعيد ورجال الحماية المدنية، موجهًا خالص الشكر إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والأجهزة التنفيذية ولجميع فرق الإطفاء والإسعاف على جهودهم الكبيرة في سرعة التعامل مع الحادث.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السلام، وأسفر الحادث عن إصابة حالتين، ووفاة الحالة الثالثة، وأنه وجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير لجنة المنشآت حول العقار المتضرر والعقارات المجاورة فور الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد، فيما تم إيفاد لجنة من التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعويض المتضررين من الحادث، كما

كما تم الدفع بمعدات الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث لبدء أعمال رفع آثار الحريق وإزالة مصادر الخطورة، بما يساهم في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت، وجاري قيام جهاز الإنقاذ والطوارئ بأعمال إزالة مصادر الخطورة والأجزاء المنهارة جراء الحريق، وضمان تأمين الموقع بالكامل.

