لقطة طريفة.. ماذا فعل السفير الفرنسي داخل معرض الحرف برشيد؟ (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

توسد السفير الفرنسي إيريك شوفالييه شيزلونج مصنوع من جريد النخل، ضمن معروضات معرض الحرف اليدوية بمدينة رشيد، في لقطة طريفة عكست تفاعله مع ما يبدعه أبناء المدينة من منتجات تراثية وصناعات يدوية.

وأبدى السفير وزوجته ماتيلد شوفالييه إعجابهما بما شاهده من معروضات تضمنت صناعة السجاد اليدوي والجريد ومنتجات الخوص، مشيدًا بمهارة الأنامل الذهبية لأبناء رشيد في الحفاظ على الهوية التراثية وإحياء الصناعات التقليدية.

وأكد السفير أن هذه الحرف تعكس أصالة وعمق التراث المصري، وتمثل قيمة ثقافية وسياحية كبيرة تستحق الدعم والترويج.

وجاءت زيارة المعرض ضمن الجولة التي يقوم بها السفير الفرنسي لمحافظة البحيرة، برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والتي شملت أيضًا تفقد عدد من مشروعات التعاون الدولي بمدينة دمنهور، إلى جانب جولة نيلية ومعاينة للمناطق الأثرية بمدينة رشيد.