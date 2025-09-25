الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين وخاصة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على 84 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

وقد قام فريق صحة البيئة بالمرور على 35 محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى 110 عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على 9 حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.