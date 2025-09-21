القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الشيماء الثانوية بمدينة بنها، حيث تابع سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب والمعلمين.

وخلال جولته التقى الوزير بعدد من الطالبات، حيث أضفى أجواء من المرح بسؤاله لهن: "عايزين تطلعوا إيه؟.. مفيش ولا واحدة عايزة تبقى مُدرسة؟"، مشددًا على أن مهنة التعليم هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، فهي التي تخرج الأطباء والمهندسين والضباط وجميع الكفاءات في مختلف المجالات.

وأكد الوزير أن المعلم يمثل حجر الزاوية في بناء الأجيال، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي في التعليم من خلال إدخال مواد حديثة، على رأسها مادة البرمجة التي يتم تدريسها عبر منصات رقمية متطورة تمنح الطلاب شهادات معتمدة، بما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.