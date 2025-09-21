إعلان

"'عايزين تطلعوا إيه؟'.. رسالة من وزير التعليم للطلاب حول مهنة المعلم والبرمجة

11:22 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الشيماء الثانوية بمدينة بنها، حيث تابع سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب والمعلمين.

وخلال جولته التقى الوزير بعدد من الطالبات، حيث أضفى أجواء من المرح بسؤاله لهن: "عايزين تطلعوا إيه؟.. مفيش ولا واحدة عايزة تبقى مُدرسة؟"، مشددًا على أن مهنة التعليم هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، فهي التي تخرج الأطباء والمهندسين والضباط وجميع الكفاءات في مختلف المجالات.

وأكد الوزير أن المعلم يمثل حجر الزاوية في بناء الأجيال، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي في التعليم من خلال إدخال مواد حديثة، على رأسها مادة البرمجة التي يتم تدريسها عبر منصات رقمية متطورة تمنح الطلاب شهادات معتمدة، بما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التعليم مهنة المعلم والبرمجة أول أيام العام الدراسي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة