إعلان

ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل

12:05 م الخميس 18 سبتمبر 2025

ملك إسبانيا والرئيس السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

تستقبل مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، في زيارة رسمية تعد الأولى لهما منذ اعتلاء العرش عام 2014، حيث يصلان إلى مطار الأقصر الدولي في تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يكون في استقبالهما وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي وصل إلى المحافظة في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى جانب محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

ويبدأ العاهل الإسباني وزوجته برنامج الزيارة بجولة في متحفي الأقصر والتحنيط المطلين على كورنيش النيل، يعقبها حضور عرض خاص للصوت والضوء في معابد الكرنك باللغة الإسبانية، ليختتما بذلك أنشطة اليوم الأول.

أما يوم غدٍ الجمعة، فيتوجه الملك والملكة إلى البر الغربي لزيارة وادي الملوك والملكات، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت، حيث يطلعان على مواقع عمل البعثات الأثرية هناك قبل مغادرتهما الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك فيليبي ملك إسبانيا الرئيس السيسي مدينة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس