ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل

الأقصر- محمد محروس:

تستقبل مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، في زيارة رسمية تعد الأولى لهما منذ اعتلاء العرش عام 2014، حيث يصلان إلى مطار الأقصر الدولي في تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يكون في استقبالهما وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي وصل إلى المحافظة في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى جانب محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

ويبدأ العاهل الإسباني وزوجته برنامج الزيارة بجولة في متحفي الأقصر والتحنيط المطلين على كورنيش النيل، يعقبها حضور عرض خاص للصوت والضوء في معابد الكرنك باللغة الإسبانية، ليختتما بذلك أنشطة اليوم الأول.

أما يوم غدٍ الجمعة، فيتوجه الملك والملكة إلى البر الغربي لزيارة وادي الملوك والملكات، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت، حيث يطلعان على مواقع عمل البعثات الأثرية هناك قبل مغادرتهما الأقصر.