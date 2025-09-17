مشاجرة دامية في قنا.. شاب يدافع عن فتيات فيُطعن حتى الموت

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط اثنين من المتهمين على خلفية واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات نافذة خلال مشاجرة وقعت في مركز الوقف شمال المحافظة.

وتلقى مركز شرطة الوقف بلاغًا بمقتل شاب يُدعى "خالد" وإصابة شقيقه "عمر" داخل محل مملوك للمجني عليه، إثر اعتداء بالأسلحة البيضاء.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت عقب قيام أحد المتهمين بمعاكسة فتيات أثناء وجودهما بالمحل، مما أثار غضب المجني عليه، وتطورت الأحداث إلى مشاجرة شارك فيها أصدقاء المتهم، وأسفرت عن مقتل "خالد" وإصابة شقيقه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.