إعادة تصدير 1484 رأس عجول حية إلى بيروت عبر موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر لتحقق تداول 16 ألف طن و756 شاحنة بضائع، كما سجلت صالات الركاب بهيئة موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 1270 راكبا، على الخطين الملاحيين "سفاجا- ضبا" و"نويبع- العقبة".

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة البضائع شملت تداول 5000 طن بضائع واردة، و390 شاحنة و100 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و366 شاحنة و55 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة ALcudia Express بينما تغادر السفينتين Belagos Express، الحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express، BRIDGE، كما غادرت السفينة DRAGON وعلى متنها 1484 رأس عجول حية إعادة تصدير إلى بيروت والسفينة ALcudia Expres.

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(283) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.