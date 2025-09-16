محافظ الشرقية يلتقي مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس إيهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد، بحضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة.

قدم المحافظ التهنئة للمدير الجديد متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكدًا على أهمية النهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية.

أكد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المزارعين، وتذليل العقبات لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب فؤاد أنه تم إعداد خطة عمل لرفع كفاءة العاملين ومتابعة الأداء بشكل مستمر، مع التواصل مع المنتفعين والتيسير عليهم، بالإضافة لمتابعة المشروعات التابعة للقطاع وتوظيف الموارد لخدمة الزراعة والإنتاج المحلي.