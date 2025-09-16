إعلان

محافظ الشرقية يلتقي مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد

04:44 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس إيهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد، بحضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة.

قدم المحافظ التهنئة للمدير الجديد متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكدًا على أهمية النهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية.

أكد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المزارعين، وتذليل العقبات لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب فؤاد أنه تم إعداد خطة عمل لرفع كفاءة العاملين ومتابعة الأداء بشكل مستمر، مع التواصل مع المنتفعين والتيسير عليهم، بالإضافة لمتابعة المشروعات التابعة للقطاع وتوظيف الموارد لخدمة الزراعة والإنتاج المحلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية حازم الأشموني مكتبه بديوان عام وزارة الزراعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة