قرار جديد لجنايات فوه بشأن محاكمة 8 أشخاص قتلوا موظفًا في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم 5 هاربين، متهمين بقتل موظف سابق، وممارسة البلطجة والعنف بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق مستخدمين أدوات شوم وحجارة، إلى دور المحكمة في شهر نوفمبر 2025، وذلك لسماع شهود الإثبات.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد أبو زهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 26745 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان الدكتور محمد شرف، المدعي بالحق المدني، ودفاع أسرة المجني عليه تقدم للمحكمة بدعوى مدنية بلغت 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "أحمد.م.ق.س"، و"كريم.ع.ق.م.س"، 31 عامًا، سائق، و"مخلص.ع.ق.م.س"، 37 عامًا، سائق، و"عقل.ع.م.س"، و"عطا.ا.س"، و"عطا.ع.ق.س"، 44 عامًا، و"سلامة.ع.ق.س"، و"محمد.ع.ق.س" إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه أنهم في يوم 9 أكتوبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق المتهمين من الأول إلى الخامس قتلوا المجني عليه السيد سعد محمد سعيد، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم وحجارة"، وتوجهوا صوب مسكنه.

وأوضحت أوراق القضية أنه عندما شاهدوه وانهالوا عليه ضربًا وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربه استقرت برأسه محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته مستخدمًا في ذلك أداة "شومة" قاصدين من ذلك ازهاق روحه، وكان ذلك بالاشتراك من المتهمين من السادس إلى الثامن عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتحريض.

وكشف قرار إحالة المتهمين الثمانية لمحكمة جنايات فوه عن ضربهم المجني عليه محمد السيد سعد سعيد، عمدًا محدثين ما به من إصابات المثبتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا مستخدمين في ذلك أداة "حجر".

ووجهت لهم هيئة المحكمة تهمة حيازة وإحراز أدوات "شوم وحجارة" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية.