وقائع متتالية.. العثور على أطفال حديثي الولادة في 5 محافظات خلال أسبوع

محافظات - مصراوي:

شهدت عدة محافظات مصرية على مدار الـ7 أيام الماضية، وقائع مُتتالية للعثور على أطفال حديثي الولادة، بعضهم على قيد الحياة والبعض الآخر فارقها، من شوارع الفيوم وقنا إلى محطات القطار في أسيوط والسويس، تركت الأمهات أجسادًا صغيرة ليواجهوا مصيرًا مجهولًا.

فى محافظة المنوفية، استيقظ أهالي قرية البرانية التابعة لمركز أشمون، على صرخات رضيع بجوار أحد المساجد، وعلى الفور أبلغوا الأجهزة الأمنية التي قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ظروف العثور على الطفل.

لم تكن الواقعة في السويس أقل قسوة، حيث عُثر على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بموقف سيرفيس الجناين، وبدورها كثفت مباحث السويس جهودها لفحص كاميرات المراقبة وسجلات المستشفيات في محاولة للوصول إلى الأم المجهولة.

وعلى الطريق الدائري بمركز الفيوم، سمع مزارعون صراخًا قادمًا من جانب الطريق، ليكتشفوا رضيعًا ملفوفًا بقطعة قماش، جرى تقديم الإسعافات الأولية للطفل ونقله إلى المستشفى، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة لإيداعه لاحقًا في أحد دور الرعاية.

وفي قنا، عثر الأهالي على طفل حديث الولادة بجوار صندوق قمامة قرب مستشفى قنا العام، ونجحت جهود التحريات في التوصل إلى سيدة وإلقاء القبض عليها بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وهو ما يعطي بصيصًا من الأمل في فك لغز هذه الحوادث، وقبل أسبوعين، كانت المحافظة نفسها شهدت واقعة مشابهة بالعثور على رضيع آخر داخل قطار ركاب بمحطة البندر.

وفي أسيوط، انتهت حياة رضيع مجهول الهوية بعد ساعات من قدومه إلى الحياة، حيث عُثر على جثته بجوار سور مصنع الغزل بمنطقة الحمراء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة.