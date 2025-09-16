بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، يوم الخميس المقبل، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد ويستمر لمدة 5 أيام حتى 22 سبتمبر من الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

أشار الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، إلى أن مهرجان بورسعيد السينمائي يهدف إلى إنعاش النشاط السينمائي والحياة الثقافية في بورسعيد من خلال برنامج سينمائي حافل بأهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة - مشروعات تخرج - بالإضافة إلى الندوات الثقافية والجلسات النقاشية، بحضور أهم صناع السينما في مختلف التخصصات من داخل وخارج مصر بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة الرسمية.

وأكد رئيس المهرجان أن الدورة الأولى ستكون إهداء لاسم الفنان الكبير ابن بورسعيد الراحل محمود ياسين، وسيقدم حفل الافتتاح الإعلامية چاسمين طه، ويستضيف المهرجان دولة تونس لما لها من تاريخ سينمائي حافل.

وتضم مسابقات المهرجان مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلم، ومسابقة أفلام الطلبة 23 فيلم، ويشارك بقسم البانوراما التونسية فيلمين، بالإضافة إلى أفلام الندوات.