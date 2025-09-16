وفاة مفاجئة لمدير مكتب تموين أثناء تأدية مهامه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لفظ مدير مكتب تموين العركي بمركز فرشوط، بمحافظة قنا أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال عمله بمكتبه.

وتعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد باستقباله جثة مدير مكتب تموين العركي بفرشوط إثر إصابته بأزمة قلبية.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة أحمد أمين السيك، مدير مكتب تموين العركي بفرشوط، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال عمله بمكتب التموين، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.