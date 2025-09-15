مواد مخدرة ومقاطع خادشة.. سقوط زوجين في قبضة مباحث كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من توجيه ضربة جديدة ضد مروجي المواد المخدرة ومروجي المحتويات غير الأخلاقية عبر الشبكة الدولية (الإنترنت).

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد بإلقاء القبض على عاطل وزوجته بعد تورطهما في تصوير مقاطع خادشة للحياء وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازتهما كميات من مخدر الشابو بقصد الاتجار.

جاءت البداية برصد وحدة الرصد بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد خادشة للحياء لسيدة تظهر فيه بشكل مخل بالآداب العامة.

وعلى الفور أصدر اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، توجيهاته بسرعة فحص الفيديو وتكثيف التحريات للتوصل إلى هوية المتهمة.

وباستخدام أحدث التقنيات، أسفرت الجهود عن تحديد شخصية السيدة وتبين أنها تدعى "آ.ع.أ.ع"، 27 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنطقة القنطرة التابعة لقسم أول شرطة كفر الشيخ، وسبق اتهامها في قضيتين، صدر ضدها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات في القضية رقم 23294 لسنة 2023 جنح مركز شرطة البرلس، وحكم آخر بالحبس شهرًا في القضية رقم 1699 لسنة 2025 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ (ضرب).

وكشفت التحريات أن وراء تصوير تلك المقاطع زوجها المدعو "إ.ص.ص.ع"، وشهرته "محسن"، 29 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة بلطيم وله محل إقامة آخر بمنطقة القنطرة، وسبق اتهامه في 15 قضية متنوعة ما بين مخدرات، وسرقة، وحيازة سلاح أبيض.

وتبين اتفاق الزوجين على تصوير مقاطع خادشة للحياء داخل مسكنهما الخاص وبثها عبر الإنترنت بغرض التربح المادي.

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة الزوج على 117 كيسًا من مخدر الشابو ومبالغ مالية، بينما ضبط مع الزوجة 50 كيسًا من المخدر ذاته ومبالغ مالية أخرى.

ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، فضلًا عن اعترافهما بتصوير المقاطع غير الأخلاقية ونشرها عبر الإنترنت مقابل مكاسب مادية.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبإخطار النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات في القضية.