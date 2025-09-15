إعلان

36 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في بني سويف بتكلفة 473 مليون جنيه

02:02 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن دخول 36 مدرسة جديدة ما بين توسعات، وإحلال كلي وجزئي، الخدمة هذا العام، وذلك بإجمالي 549 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تجاوزت 473 مليون جنيها، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أسامة فراج للتعليم الأساسي بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، والتي جرى إحلالها وتجديدها ورفع طاقتها الاستيعابية من 10 فصول إعدادي إلى 33 فصلًا يخدم كافة المراحل الدراسية، مؤكدا على أن هذه الزيادة الجديدة في عدد المدارس تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف التعليم على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحسين جودة التعليم في الصعيد بما يضمن تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

من جانبه أوضح المهندس محمد ياسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المشروعات الجديدة شملت كل المراكز، حيث حظي مركز الفشن بـ13 مدرسة، و مركز الواسطي بـ 8 مدارس، بجانب مدارس جديدة في اهناسيا، وناصر، وببا، وسمسطا، ومدينة بني سويف.

بني سويف محمد هاني غنيم مدرسة الشهيد أسامة فراج
