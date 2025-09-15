نجاح أول جراحة دماغية مستيقظة بمستشفى حورس بالتأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى حورس الدولي بالأقصر، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ باستخدام تقنية (Awake Craniotomy)، حيث خضع المريض للعملية وهو مستيقظ طوال ست ساعات متواصلة، وذلك لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وداخل مستشفيات الهيئة وعلى مستوى إقليم الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الجراحة تكللت بالنجاح الكامل، حيث تم استئصال الورم الواقع في مركز الكلام بالمخ دون أي تأثير على قدرة المريض على النطق أو التواصل، مشيرة إلى أن هذه العملية تعكس حرص الهيئة على إتاحة أحدث تقنيات العلاج الجراحي المتقدم وأفضل الحزم الطبية والعلاجية المستحدثة للمواطنين وفق أعلى معايير الأمان والجودة العالمية

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن نجاح هذه العملية يمثل إنجازًا طبيًا غير مسبوق داخل مستشفيات الهيئة، ويعكس النقلة النوعية التي تشهدها الخدمات الطبية في محافظات الصعيد وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتوفير كافة الحزم الخدمية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل منشآتها.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مثل هذه العملية تصل تكلفتها في القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية الشاملة إلى نحو 700 ألف جنيه، بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة في العملية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، واحد ضمن 6 مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة، وقد قدم منذ انضمامه للمنظومة أكثر من 1,700,000 خدمة طبية وعلاجية، فضلًا عن إجراء 122.000 عملية جراحية، وأكثر من 25%منها عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة عالية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس مكانة المستشفى كمركز طبي رائد بالأقصر والصعيد، ونموذجًا للنجاحات المتحققة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

لافتًا إلى أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق إلا بفضل الكوادر البشرية المتميزة من الأطباء والتمريض والإداريين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، مشددًا على أن الهيئة تضع الاستثمار في العنصر البشري في صدارة أولوياتها لضمان استدامة التميز الطبي داخل منشآتها.