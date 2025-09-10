مخالفات متنوعة.. إغلاق 172 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 172 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 1451 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جرى التحفظ على 6 آلاف و520 حالة إشغال متنوع و283 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و162 ألف جنيه خلال أسبوع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.