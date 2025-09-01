ضبط 3 أشقاء أنهوا حياة قريبهم بطلقات نارية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على ثلاثة أشقاء، بتهمة قتل ابن عمهم بطلقات نارية في قرية الحجيرات بمركز قنا، وذلك في تجدد لخصومة ثأرية بدأت منذ عام.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، بها عدة إصابات بطلق ناري في قرية الحجيرات.

كشفت التحريات أن المتهمين هم 3 أشقاء، قتلوا ابن عمهم غدرًا بسبب خصومة ثأرية قديمة لم يكن المجني عليه طرفًا فيها، بل كانت مع شقيقه المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وعقب تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان هروب المتهمين الثلاثة إلى عمارة تحت الإنشاء في بندر قنا، حيث أُلقي القبض عليهم وجرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.