بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز وادي النطرون، إثر ذلك جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: صلاح عون منصور 37 عاما مقيم المنيا، مصطفى علي عبد العليم 53 عاما مقيم المنيا، محمد عوني منصور 39 عاما مقيم المنيا، حسام عابدين أبو السعود محمد 26 عاما، أحمد عبدالناصر سليمان خميس 24 عاما، مصطفى علواني عبدالحكيم 28 عاما، طه حسني عبدالحكيم 12 عاما، حسني علي عبدالحكيم 40 عاما، عمر علواني عبدالحكيم 28 عاما، سعد عبدالله محمد 30 عاما، عبدالرحمن ناجح ناجي 26 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.