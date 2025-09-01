طعنه في صدره.. عامل ينهي حياة شقيقه في المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، اليوم الاثنين، واقعة مأساوية، حيث أقدم عامل على قتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض "سكين" إثر خلافات أسرية بينهما، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع جريمة قتل نتيجة مشاجرة بين شقيقين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من التحريات الأولية أن خلافات أسرية كانت وراء المشاجرة، التي تطورت إلى قيام المتهم بطعن شقيقه في صدره بسكين، ليسقط قتيلًا على الفور.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.