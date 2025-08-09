ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن بالإسماعيلية إلى 30 حالة اختناق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق جراء الحريق الذي اندلع، اليوم السبت، بمخلفات داخل مخزن تابع لمصنع "فيريتيكال جينز" بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إلى 30 شخصًا.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا مبدئيًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع 12 حالة اختناق في موقع البلاغ داخل سيارات الإسعاف، بينما نُقلت 18 حالة أخرى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تواصل الفرق جهودها لإخماد الحريق بالكامل. كما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاعه.