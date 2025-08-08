الدقهلية - رامي محمود:

كشفت نقابة أطباء الدقهلية عن تفاصيل وفاة طبيب طوارئ شاب يعمل بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد انتهاء فترة عمله.

وقال مصدر بالنقابة – طلب عدم ذكر اسمه – لـ"مصراوي"، إن الطبيب عبد اللطيف فرج محمد، أُصيب بأزمة قلبية أثناء عودته إلى منزله بعزبة صفوت التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب انتهاء نوبتجيته في المستشفى في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس".

وأضاف المصدر، أن الطبيب كان قد شعر بإرهاق شديد خلال عمله، وبعد مغادرته المستشفى، تدهورت حالته الصحية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وكان عدد من زملاء الطبيب قد نعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان نموذجًا في الإخلاص والتفاني في العمل الإنساني.

كما أصدرت نقابة أطباء مصر ونقابة أطباء الدقهلية بيانين رسميين لنعي الطبيب الراحل، حيث وصفته النقابة العامة بـ"شهيد الواجب في محراب الطوارئ"، وقدمت التعازي لأسرته، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.