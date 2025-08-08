إصابة شخص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب شخص في حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين دراجة نارية "موتوسيكل" ومركبة "توك توك" أمام "ريماس لاند" بشارع المحافظة في محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف بفرع الشرقية، والتي قامت بنقل المصاب إلى المستشفى.

وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.