إعلان

إصابة شخص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالزقازيق

02:25 م الجمعة 08 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب شخص في حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين دراجة نارية "موتوسيكل" ومركبة "توك توك" أمام "ريماس لاند" بشارع المحافظة في محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف بفرع الشرقية، والتي قامت بنقل المصاب إلى المستشفى.

وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم توك توك موتوسيكل محافظة الشرقية سيارة إسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان