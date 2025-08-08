جامعة المنيا الأهلية تعلن بدء التقديم الإلكتروني.. رابط وخطوات التسجيل

المنيا - جمال محمد:

أعلنت جامعة المنيا الأهلية فتح باب التقديم الإلكتروني لكلياتها للعام الجامعي 2025/2026، بدءًا من اليوم وحتى الخميس 14 أغسطس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة للعام الدراسي الحالي (2025) فقط، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة على موقع وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، أن التقديم متاح عبر الرابط الرسمي اضغط هنا

- الكليات المتاحة:

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية)

كلية الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية العلاقات العامة (برنامج العلاقات العامة والإعلان)

- خطوات التقديم الإلكتروني:

إنشاء حساب مستخدم على الموقع باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، واختيار كلمة مرور سرية للاستخدام في تعديل الرغبات والاستعلام لاحقًا.

استكمال البيانات الأساسية (الاسم، الرقم القومي، نوع الشهادة، الشعبة، سنة الحصول عليها، المجموع، النسبة المئوية).

إدخال بيانات التواصل (المحافظة، الهاتف، البريد الإلكتروني).

تحميل المستندات المطلوبة:

صورة واضحة للبطاقة الشخصية.

صورة شخصية بخلفية بيضاء بصيغة JPG.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بصيغة PDF.

- الدفع الإلكتروني:

سداد رسوم التقديم (1500 جنيه غير قابلة للاسترداد) باستخدام بطاقة بنكية أو كود فوري.

لن يُعتمد أي سداد يتم خارج النظام الإلكتروني المخصص.

يُرجى الاحتفاظ بإيصال السداد لتقديمه لاحقًا.

- تسجيل الرغبات:

يُسمح بتسجيل من رغبة واحدة وحتى 7 رغبات، وفقًا للمجموع والتخصص.

في حال تسجيل رغبة واحدة فقط ولم تتحقق، يسقط حق الطالب في الالتحاق بكليات أخرى.

يمكن تعديل الرغبات حتى موعد غلق باب التقديم.

- المتابعة:

بعد التسجيل تظهر رسالة "طلبك قيد المراجعة".

متابعة النتيجة عبر الحساب الشخصي على موقع التقديم وصفحة الجامعة الرسمية.

الحضور لمقر الجامعة غير مطلوب إلا بعد إعلان القبول النهائي وطباعة بطاقة الترشيح.

- ملاحظات هامة:

التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، ولا يوجد للجامعة أي وسطاء أو مندوبين داخل مصر أو خارجها.

لن يُفعَّل طلب التقديم أو تسجيل الرغبات إلا بعد إتمام الدفع الإلكتروني.

تقع مسؤولية صحة البيانات بالكامل على الطالب، وأي خطأ قد يؤدي إلى إلغاء الطلب.

القبول يتم وفقًا لرغبات الطلاب، وأعداد الكليات المتاحة، ومجاميعهم، من خلال تنسيق داخلي إلكتروني.