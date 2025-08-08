أسماء المصابين في حادث طريق القصاصين الصحراوي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تعرّض 21 شخصًا لإصابات متفرقة، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل تقل عددًا من العمال وأخرى نقل ثقيل، وذلك بطريق القصاصين – القاهرة الصحراوي، أمام شركة الكهرباء، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ووفقًا للفحص الطبي الأولي، تبيّن أن جميع المصابين من العمال الزراعيين العاملين بمزارع طريق القاهرة الصحراوي، ومعظمهم من منطقة المنايف، وتتراوح أعمارهم بين 14 و30 عامًا. وتنوّعت الإصابات ما بين اشتباه نزيف داخلي، وكسور، وارتجاج، وكدمات، وجروح متفرقة.

وجاءت قائمة المصابين كالتالي:

الطفل زياد رأفت عطية السيد، 15 عامًا، من المنايف، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وزياد حسين عبيد، 18 عامًا، من المنطقة نفسها، يعاني من كدمة في الأنف وسحجات، بينما أُصيب محمد رأفت حسن، 17 عامًا، بكدمات وجروح سطحية.

كما أُصيب أحمد محمد عبد الكريم عبده، 17 عامًا، من المنايف، بجروح متعددة، وإبراهيم السيد محمد، 18 عامًا، باشتباه ارتجاج وخلع بالكوع الأيسر وكدمة في الأنف، إلى جانب محمد أحمد السيد، 21 عامًا، الذي أُصيب بكدمة في الصدر وخلع بالكتف الأيمن وسحجات متعددة.

وشهد الحادث أيضًا إصابة مروان محمد أحمد موسى، 18 عامًا، من القصاصين، بسحجات، وزياد محمد حمزة أحمد، 25 عامًا، من أبو صوير، بكدمات متفرقة، إضافة إلى حسام السيد محمد سلام، 30 عامًا، من المنايف، الذي أُصيب باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

وتعرّض كريم صباح عبد الحليم محمد، 16 عامًا، من المنايف، لاشتباه كسر في الفخذ الأيمن، في حين أُصيب زياد محمد حمزة، 19 عامًا، من المنطقة نفسها، بحالة غيبوبة مع اشتباه كسر في الجمجمة.

أما إسلام السيد إبراهيم، 27 عامًا، من المنايف، فقد نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله 5 سنتيمترات، مع اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وعبد الخالق محمد عبد الخالق، 30 عامًا، من المنايف، يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسور في الضلوع وسحجات متعددة.

ومن بين المصابين أيضًا سامي السيد محمد سلامة، 30 عامًا، من المنايف، باشتباه كسر في العمود الفقري، وكريم السيد كامل السيد، 23 عامًا، يعاني الإصابة نفسها، كما أُصيب محمود رأفت السيد، 16 عامًا، بسحجات متفرقة، وبهاء حسين سرحان، 20 عامًا، من المنايف، بكدمات وسحجات.

وضمّت القائمة كذلك خالد السيد محمد عبد ربه، 30 عامًا، من المنايف، مصابًا بكدمة في الظهر، وحسين محمود غريب، 15 عامًا، بسحجات وكدمات، بالإضافة إلى يوسف محمد مبروك، 14 عامًا، الذي أُصيب باشتباه ارتجاج وسحجات في الرأس والوجه، ومحمد محمود غريب، 14 عامًا، بكدمات متفرقة.

وأكدت مصادر طبية من مستشفى القصاصين أن الفرق الطبية تعاملت سريعًا مع الحالات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى لاستكمال العلاج، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث، في ظل التحذيرات المستمرة من خطورة هذا الطريق، الذي يُعد من البؤر السوداء للحوادث بسبب السرعة الزائدة وغياب الإنارة في بعض المناطق.