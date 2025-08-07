الدكتور حمادة محمد نائبًا لرئيس جامعة بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور حمادة محمد محمود حسن، عميد كلية العلوم، نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يعد الدكتور حمادة من أبرز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث حصل على بكالوريوس العلوم في تخصص علم الحيوان بتقدير امتياز عام 1988 من جامعة القاهرة - فرع بني سويف، ثم عُيّن معيدًا بقسم علم الحيوان، ونال درجة الماجستير في علم البيئة الحيوانية عام 1996، ودرجة الدكتوراه في التخصص ذاته عام 2000.

تدرّج في المناصب الأكاديمية حتى حصل على درجة الأستاذية، وتولى عدة مواقع إدارية وعلمية، من بينها رئاسة قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ووكالة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، ثم وكالة كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب، وصولًا إلى منصب العميد، قبل تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة.