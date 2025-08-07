

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شقيقان مصرعهما، بينما أُصيب شقيقهما الثالث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر انهيار بئر صرف صحي وسقوطهم داخله أثناء صيانته داخل منزلهم بقرية رزافة التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع الحادث، إذ انتقلت على الفو الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف وفرض كردون أمني حول المكان.

تبين من المعاينة الأولية والفحص: أنه أثناء قيام كلا من: محمد عبد السلام علي غيات 45 عامًا، وعلي عبد السلام علي غيات 46 عامًا، ورضا عبد السلام علي غيات 40 عامًا، جميعهم مزارعون ويقيمون بقرية رزافة– بأعمال إصلاح في بئر صرف صحي داخل المنزل، انهارت الأرض من تحتهم، ما أدى إلى سقوطهم في البئر.

أسفر الحادث عن مصرع "محمد وعلي" في الحال، بينما أُصيب شقيقهما "رضا" بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وجرى نقله إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج، فيما نُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.